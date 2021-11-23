مفوضية انتخابات ليبيا: 98 مترشحا للرئاسة

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية /عماد السائح / أن ثمانية وتسعين مترشحا للانتخابات الرئاسية، أُحيلت ملفاتهم للجهات المختصة للتحقق ونشر القائمة الأولية.

مضيفا أن تعديل القوانين من اختصاص مجلس النواب. وأضاف السايح أن المفوضية استلمت رسالة المدعي العام بشأن اعتراضه على ترشح البعض، وستنظر فيها، وقال إن نص القانون واضح بأن لا يكون المترشح محكوما عليه حكما نهائيا.