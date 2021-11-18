الليرة التركية تسجل خسائر تتجاوز الـ 4%
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سجلت الليرة التركية خسائر تجاوزت أربعة بالمئة مقابل الدولار وذلك بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة مئة نقطة.
ويثير قرار البنك جدلا في الأوساط السياسية حيث يسعى الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف زيادة الإنتاج، فيما تَعتبر المعارضة أن مساعي الرئيس تزيد من التضخم وتؤثر على القدرة الشرائية.
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