اجتماع روسي سوري بشأن عودة اللاجئين
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال اجتماع في دمشق بشأن عودة اللاجئيين، أكد أن روسيا ستواصل دعم الشعب السوري.
في حين شدد رئيس مركز التنسيق الروسي لشؤون عودة اللاجئين الفريق أول ميخائيل ميزينتسييف على أن موسكو تبذل ما بوسعها لاستعادة سوريا وحدة أراضيها.
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