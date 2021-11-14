بوتين: جاهزون للمساعدة في حل أزمة الهجرة
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل حلِ أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.
ودعا ضمن برنامج /موسكو الكرملين بوتين/ الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع مشاكلِه الداخلية، وعدم تحميلِ مسؤوليةِ الأزمة لأي طرفٍ آخر، نافيًا تورُط موسكو بها.
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