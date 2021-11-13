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السودان.. قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين

أخبار العالم العربي

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أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة القتلى برصاص الجيش إلى 5 أشخاص وإصابة آخرين بالخرطوم خلال احتجاجات للمطالبة بعودة الحكومةِ المدنية، ورفضًا لقراراتِ الجيش الأخيرة.

من جانبها اتهمت الشرطة السودانية المتظاهرين بالاعتداء على مراكزها وأعلنت إصابة تسعة وثلاثين من عناصرها. 

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