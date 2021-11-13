السودان.. قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqaj
أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة القتلى برصاص الجيش إلى 5 أشخاص وإصابة آخرين بالخرطوم خلال احتجاجات للمطالبة بعودة الحكومةِ المدنية، ورفضًا لقراراتِ الجيش الأخيرة.
من جانبها اتهمت الشرطة السودانية المتظاهرين بالاعتداء على مراكزها وأعلنت إصابة تسعة وثلاثين من عناصرها.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.