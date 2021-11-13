إقليم كردستان العراق.. الشباب وحلم الهجرة

يحاول آلاف الشباب في إقليم كردستان العراق الهجرة أو اللجوء إلى الدول الأوروبية وذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل كما يقولون.

يأتي ذلك مع رفض سلطات الإقليم العودة القسرية للاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية مع وعود بمحاولة إيجاد حلول لأزمتهم.