إقليم كردستان العراق.. الشباب وحلم الهجرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq7z
يحاول آلاف الشباب في إقليم كردستان العراق الهجرة أو اللجوء إلى الدول الأوروبية وذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل كما يقولون.
يأتي ذلك مع رفض سلطات الإقليم العودة القسرية للاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية مع وعود بمحاولة إيجاد حلول لأزمتهم.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.