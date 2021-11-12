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مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

مصر.. إصابات ووفيات كورونا في ارتفاع

أخبار العالم العربي

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تشهد مصر ذروة الموجة الـ4 لفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميا، يأتي هذا مع تأكيد الحكومة وجود فائض من اللقاحات مع تكثيف الدعوات لتشجيع المواطنين على التطعيم.

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