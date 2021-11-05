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لعمامرة: المغرب استخدم أسلحة متطورة في هجومه

أخبار العالم العربي

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قال وزير الخارجية الجزائري /رمطان لعمامرة/ إن المغرب استخدم أسلحة قاتلة ومتطورة، لعرقلة حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق له فيه.

واتهمت الجزائر الجيش المغربي بتنفيذ هجوم أدى لمقتل ثلاثة جزائريين على الطريق التجارية بين ورقلة والعاصمة الموريتانية.

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