مصادر لـRT: قرداحي متمسك بعدم الاستقالة

أفادت مصادر لآرتي بأن وزيرَ الإعلام اللبناني جورج قرداحي لن يستقيل دون ضماناتٍ بتغيير موقفِ دول الخليج من لبنان .

وأشارت المصادر إلى أن قرداحي ينتظر لقاءَ ميقاتي لمعرفةِ الموقف العربي والدولي من الأزمة، كما شددت المصادر القريبة من الوزير على أن أي استقالة لا تغيرُ الموقف الخليجي من لبنان تبقى دون جدوى. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد كرر دعوته لقرداحي لتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الشعارات الشعبوية مؤكدا عزم لبنان على معالجة الأزمة الراهنة مع السعودية ودول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام بشأن حرب اليمن، يأتي ذلك بعد إعلان ميقاتي أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خريطة طريق لحل الأزمة.