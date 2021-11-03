 
مباشر

ميلي: العالم اليوم متعدد الأقطاب

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnl9

قال رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة مارك ميلي بأن العالم اليوم أصبح عالما متعدد الأقطاب ولم يعد ثنائي القطبين كما كانت عليه موازين القوى الدولية في الماضي .

جاء ذلك خلال مشاركة ميلي في " منتدى آسبين للأمن " حيث  أكد من خلاله على دخول الصين كقطب فاعل في  موازين القوى إلى جانب روسيا و الولايات المتحدة .

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا