ميلي: العالم اليوم متعدد الأقطاب
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قال رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة مارك ميلي بأن العالم اليوم أصبح عالما متعدد الأقطاب ولم يعد ثنائي القطبين كما كانت عليه موازين القوى الدولية في الماضي .
جاء ذلك خلال مشاركة ميلي في " منتدى آسبين للأمن " حيث أكد من خلاله على دخول الصين كقطب فاعل في موازين القوى إلى جانب روسيا و الولايات المتحدة .
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