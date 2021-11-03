ميلي: العالم اليوم متعدد الأقطاب

قال رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة مارك ميلي بأن العالم اليوم أصبح عالما متعدد الأقطاب ولم يعد ثنائي القطبين كما كانت عليه موازين القوى الدولية في الماضي .

جاء ذلك خلال مشاركة ميلي في " منتدى آسبين للأمن " حيث أكد من خلاله على دخول الصين كقطب فاعل في موازين القوى إلى جانب روسيا و الولايات المتحدة .