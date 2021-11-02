حكومة إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بعد تهديد قوات جبهة تيغراي بالزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا..

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات أجنبية بالقتال إلى جانب الجبهة في إقليم أمهرة شمالي البلاد..

فيما دعت واشنطن الأطراف المتصارعة للدخول في مفاوضات وأعلنت استعدادها لفرض عقوبات على جميع الأطراف في إثيوبيا