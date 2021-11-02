غزة تقدم معرض ملاذ الفن التشكيلي

شارك عشرات الفنانين التشكيليين الناشئين في معرض ملاذ الفن في غزة، عقب دورات تدريبية لعشرات الفنانين، وشهد المعرض حضورا كبيرا من المهتمين، مع إشادات بالحركة التشكيلية في القطاع.

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