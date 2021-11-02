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غزة تقدم معرض ملاذ الفن التشكيلي

الثقافة والفن

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شارك عشرات الفنانين التشكيليين الناشئين في معرض ملاذ الفن في غزة، عقب دورات تدريبية لعشرات الفنانين، وشهد المعرض حضورا كبيرا من المهتمين، مع إشادات بالحركة التشكيلية في القطاع.

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