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مجموعة العشرين تسعى لاستئناف السفر الآمن

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تعهد قادة مجموعة العشرين بالسعي لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة، وضَمان الوصول المشترك إلى اللقاحات والأدوية التي تعالج الأوبئة.

في غضون ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية أن تكون مجموعة العشرين رائدة في صياغة قواعد موحدة وعادلة وشفافة في مجال المُناخ. 

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