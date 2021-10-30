السودان.. ثلاثة قتلى بالرصاص في أم درمان

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 3 أشخاص بالرصاص وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال تظاهرات في أم درمان تطالب باستعادة الحكم المدني.

كما خرجت تظاهرات مماثلة بالخرطوم، فيما أغلقَت قوات الأمن أغلب جسور المدينة. ونفت الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي واتهمت المتظاهرين بالخروج عن السلمية ومهاجمة عناصرها، ما دعاها لاستخدام الغاز المسيل للدموع.