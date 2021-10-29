عون يطلب من موسكو صور أقمار لانفجار المرفأ

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون رسميا من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، إبلاغ موسكو برغبة لبنان في الحصول على صورِ الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت يوم الانفجار.

وقال عون خلال لقائه وروداكوف، إن صور الأقمار الصناعية يمكن أن توفر معلومات إضافية تفيد التحقيق القضائي في انفجار المرفأ.