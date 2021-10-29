 
مباشر
عاجل
السعودية تقرر وقف كل الواردات اللبنانية للمملكة وتقول إنها ستتخذ عددا من "الإجراءات الأخرى"

عون يطلب من موسكو صور أقمار لانفجار المرفأ

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmat

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون رسميا من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، إبلاغ موسكو برغبة لبنان في الحصول على صورِ الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت يوم الانفجار.

وقال عون خلال لقائه وروداكوف، إن صور الأقمار الصناعية يمكن أن توفر معلومات إضافية تفيد التحقيق القضائي في انفجار المرفأ.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا