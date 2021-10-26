البرهان: الحكومة ستكون مدنية وغير حزبية

أكّد القائد العام للجيشِ السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الحكومةَ المقبلة ستكون مدنية ولن تشمل أحزابا سياسية.

حمدوك يقيم معه في منزله، حفاظا على سلامته.. في السياق، قال مكتب حمدوك إنه لا بديل عن النزول إلى الشوارع والعصيان حتى عودة مكتسبات الثورة السودانية. وأكد في بيان نشر على موقع فيسبوك، أن حَمدوك هو السلطة التنفيذية في البلاد المعترفُ بها من الشعب السوداني والعالم. إلى ذلك، أفاد مراسلنا بورود أنباء عن عودة حمدوك إلى منزله. في الأثناء، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم حتى نهاية الشهر الجاري.