القاهرة تؤكد أهمية حفظ استقرار السودان

دعت الجامعة العربية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية في السودان الموقعة قبل عامين. من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية المحافظة على استقرار السودان وأمن شعبه.

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