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القاهرة تؤكد أهمية حفظ استقرار السودان

أخبار العالم العربي

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دعت الجامعة العربية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية في السودان الموقعة قبل عامين. من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية المحافظة على استقرار السودان وأمن شعبه.

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