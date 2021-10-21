لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها
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أكدت الحكومة البريطانية التزامها بقرار غلق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بملاحقة الجنود البريطانيين الذين اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة في بؤر التوتر والنزاعات.
أكدت الحكومة البريطانية التزامها بقرار غلق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بملاحقة الجنود البريطانيين الذين اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة في بؤر التوتر والنزاعات.
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