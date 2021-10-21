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لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها

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أكدت الحكومة البريطانية التزامها بقرار غلق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بملاحقة الجنود البريطانيين الذين اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة في بؤر التوتر والنزاعات.

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