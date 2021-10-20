استعدادات حثيثة لمليونية الـ 21 من أكتوبر
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تشهد العاصمة السودانية الخرطوم استعدادات لمليونية الـ21 من أكتوبر، التي دعت لها أطراف الخلاف السياسي في الخرطوم بمكوناتها المدنية.
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم استعدادات لمليونية الـ21 من أكتوبر، التي دعت لها أطراف الخلاف السياسي في الخرطوم بمكوناتها المدنية.
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