 
مباشر
عاجل
مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

استعدادات حثيثة لمليونية الـ 21 من أكتوبر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjtt

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم استعدادات لمليونية الـ21 من أكتوبر، التي دعت لها أطراف الخلاف السياسي في الخرطوم بمكوناتها المدنية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا