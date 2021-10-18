مصر.. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات بخصوصِ ملف لقاح كورونا، أحدها يقضي بمنع دخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله.

هذه القرارات يبدأ سريانها في الـ15 من الشهر المقبل، وذلك مع قرار آخر يقضي بعدم السماح لأي مواطن بدخولِ أيِّ منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلاّ بعدَ تأكيد حصوله على اللَقاح.