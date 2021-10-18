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دمشق تشييع الأسير المحرر مدحت الصالح

أخبار العالم العربي

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شيعت دمشق الأسير السوري المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام في القنيطرة بالجنوب السوري، وكان الصالح قضى نحو اثني عشر عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي..

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