دمشق تشييع الأسير المحرر مدحت الصالح

شيعت دمشق الأسير السوري المحرر مدحت الصالح الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام في القنيطرة بالجنوب السوري، وكان الصالح قضى نحو اثني عشر عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي..

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