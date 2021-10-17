لبنان.. الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj1z
أحيت مجموعات الحراك المدني الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في لبنان، وأكد المشاركون مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق أهدافهم بتغيير السلطة السياسية الحاكمة في البلاد.
أحيت مجموعات الحراك المدني الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في لبنان، وأكد المشاركون مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق أهدافهم بتغيير السلطة السياسية الحاكمة في البلاد.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.