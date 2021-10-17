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لبنان.. الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية

أخبار العالم العربي

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أحيت مجموعات الحراك المدني الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في لبنان، وأكد المشاركون مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق أهدافهم بتغيير السلطة السياسية الحاكمة في البلاد.

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