السوريون في أربيل.. حرية بالعمل والتنقل
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يعمل المئات من السوريين في مدينة أربيل العراقية، وفقتح كثير منهم مشاريع خاصة، وتكيف مع واقعه الجديد ونقل المنتجات السورية إلى هناك.
يعمل المئات من السوريين في مدينة أربيل العراقية، وفقتح كثير منهم مشاريع خاصة، وتكيف مع واقعه الجديد ونقل المنتجات السورية إلى هناك.
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