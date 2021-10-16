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السوريون في أربيل.. حرية بالعمل والتنقل

أخبار العالم العربي

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يعمل المئات من السوريين في مدينة أربيل العراقية، وفقتح كثير منهم مشاريع خاصة، وتكيف مع واقعه الجديد ونقل المنتجات السورية إلى هناك.

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