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ميركل في تركيا.. ملفات الوداع

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اسطنبول، الملفات الدولية وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك التزام بلاده بتحمل مسؤولياتها في ملف اللاجئين، فيما دعت المستشارة الألمانية دول الاتحاد إلى دعم أنقرة في ملف اللاجئين.

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