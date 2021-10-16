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غزة.. محاربة البطالة عبر مشاريع خاصة

أخبار العالم العربي

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ترتفع نسب البطالة في غزة لتصل إلى75%، وتسعى كثير من النساء لتوفير فرص عمل لمساعدة العائلة، ونجحت السيدة مروة وشقيقتها أحلام بإنشاء مقهى لتقديم المشروبات والحلويات.

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