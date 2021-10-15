سيارة نيسان الكهربائية في إكسبو دبي

عرضت شركة نيسان سيارتها الكهربائية للمرة الأولى في المنطقة العربية، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي الذي يتبنى سياسات بيئية تعتمد على الطاقة المتجددة.

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