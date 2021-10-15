سيارة نيسان الكهربائية في إكسبو دبي
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عرضت شركة نيسان سيارتها الكهربائية للمرة الأولى في المنطقة العربية، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي الذي يتبنى سياسات بيئية تعتمد على الطاقة المتجددة.
عرضت شركة نيسان سيارتها الكهربائية للمرة الأولى في المنطقة العربية، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي الذي يتبنى سياسات بيئية تعتمد على الطاقة المتجددة.
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