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سيارة نيسان الكهربائية في إكسبو دبي

أخبار العالم العربي

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عرضت شركة نيسان سيارتها الكهربائية للمرة الأولى في المنطقة العربية، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي الذي يتبنى سياسات بيئية تعتمد على الطاقة المتجددة.

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