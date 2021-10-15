بوتين: يجب تضافر الجهود لمنع تسلل "داعش"

دعا الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين، رؤساءَ دولِ رابطة الدول المستقلة، خلالَ اجتماع عبر تقنية الفيديو، إلى تضافر الجهود في مكافحةِ الإرهاب.

مؤكدا أن زعماءَ داعش في شمال أفغانستان يحاولونَ التوسع باتجـاه دول الرابطة، والتسـلل إلـى أراضيها بصفة لاجئِين، وأكد بوتين ضرورة التريث بالاعتراف الرسمي بحركة طالبان.