الفتح والوطنية يرفضان نتائج الانتخابات

أكد ائتلافا الفتح والوطنية رفضهما للنتائج الانتخابية الأولية في العراق، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعترضين إلى اللجوء للوسائل القانونية للاعتراض على النتائج.

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