الفتح والوطنية يرفضان نتائج الانتخابات
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أكد ائتلافا الفتح والوطنية رفضهما للنتائج الانتخابية الأولية في العراق، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعترضين إلى اللجوء للوسائل القانونية للاعتراض على النتائج.
أكد ائتلافا الفتح والوطنية رفضهما للنتائج الانتخابية الأولية في العراق، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعترضين إلى اللجوء للوسائل القانونية للاعتراض على النتائج.
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