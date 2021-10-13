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الفتح والوطنية يرفضان نتائج الانتخابات

أخبار العالم العربي

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أكد ائتلافا الفتح والوطنية رفضهما للنتائج الانتخابية الأولية في العراق، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعترضين إلى اللجوء للوسائل القانونية للاعتراض على النتائج.

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