كتلة الصدر تتصدر النتائج الأولية للانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخاباتِ العراقيةِ النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع المحافظات، وتصدرت كتلة التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، النتائج بـثلاثة وسبعين مقعدا في البرلمان.

ووفق مفوضية الانتخابات، حصلت كتلة تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، على ثمانية وثلاثين مقعدا، تليها كتلة دولة القانون بسبعة وثلاثين مقعدا. وقالت المفوضية إنها ستتلقى الطعون ابتداء مـن اليوم ولثلاثة أيام. مشيرة إلى أن ثلاثة آلاف ومئة محطة انتخابية ستفرز يدويا، وستضاف إلى النتائج المعلنة. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري رفضه نتائج الانتخابات، ووصفها بالمفبركة، من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنه يتطلع إلى برلمان قوي يشكل حكومة تعبر عن إرادة الشعب وتحمي سيادة البلاد.