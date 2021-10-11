مباحثات أبو الغيط و الحجرف في القاهرة
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شهدت القاهرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التشاور و التعاون بين الجانبين اللذين يؤكدان على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة.
شهدت القاهرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التشاور و التعاون بين الجانبين اللذين يؤكدان على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة.
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