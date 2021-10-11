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مباحثات أبو الغيط و الحجرف في القاهرة

أخبار العالم العربي

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شهدت القاهرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التشاور و التعاون بين الجانبين اللذين يؤكدان على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة.

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