واشنطن تمدد عقوباتها على أنقرة

قررت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عملياتها العسكرية شمالي سوريا.

وتقول أنقرة إن حربها على الوحدات الكردية هناك لحماية أمنها القومي وترفض أي تنازل في هذا الملف، ويأتي القرار الأمريكي مع عودة التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب صفقة الأس أربعمئة الروسية، ودعم الوحدات الكردية.