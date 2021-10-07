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طالبـان في الحكم.. الوعود والواقع

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تعهدات كثيرة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية قدمتها حركة طالبان إبان إعلانها تشكيل حكومتها الأولى قبل نحو شهر ونصف.. فهل استطاعت الحركة ترجمة الأقوال إلى أفعال؟

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