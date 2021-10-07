طالبـان في الحكم.. الوعود والواقع
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تعهدات كثيرة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية قدمتها حركة طالبان إبان إعلانها تشكيل حكومتها الأولى قبل نحو شهر ونصف.. فهل استطاعت الحركة ترجمة الأقوال إلى أفعال؟
تعهدات كثيرة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية قدمتها حركة طالبان إبان إعلانها تشكيل حكومتها الأولى قبل نحو شهر ونصف.. فهل استطاعت الحركة ترجمة الأقوال إلى أفعال؟
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