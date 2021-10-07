أحكام إسرائيلية تثير جدلا في القدس

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حذرت دائرة الاوقاف الاسلامية لشؤون المسجد الأقصى من تداعيات خطيرة لقرار محكمة الصلح الإسرائيلية والتي شرعت للمستوطنين أداء الصلوات الصامتة خلال عمليات اقتحام المسجد الاقصى.

ويشكل قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير حلقة من سلسلة قرارات تهدف إلى تقوية شوكة الاستيطان في القدس.