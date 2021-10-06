لافروف: دفع إيران لتقديم تنازلات غير مجد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان .قال إنه لا جدوى من محاولات ربط الحفاظ على الاتفاق النووي بتنازلات إيرانية بقضايا أخرى

من جهته عبر عبد اللهيان عن قلقه إزاء الوجود الإسرائيلي في دول القوقاز المجاورة لإيران.