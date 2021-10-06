لافروف: دفع إيران لتقديم تنازلات غير مجد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg5y
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان .قال إنه لا جدوى من محاولات ربط الحفاظ على الاتفاق النووي بتنازلات إيرانية بقضايا أخرى
من جهته عبر عبد اللهيان عن قلقه إزاء الوجود الإسرائيلي في دول القوقاز المجاورة لإيران.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.