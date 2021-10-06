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عمالة الأطفال في الرقة شمال سوريا

أخبار العالم العربي

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يعمل عدد كبير من الأطفال في عمليات إعادة اعمار بعض الأجزاء في مدينة الرقة السورية والتي تعرضت لدمار80% في بنيتها التحتية خلال الحرب على داعش عام2017.

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