عمالة الأطفال في الرقة شمال سوريا
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يعمل عدد كبير من الأطفال في عمليات إعادة اعمار بعض الأجزاء في مدينة الرقة السورية والتي تعرضت لدمار80% في بنيتها التحتية خلال الحرب على داعش عام2017.
يعمل عدد كبير من الأطفال في عمليات إعادة اعمار بعض الأجزاء في مدينة الرقة السورية والتي تعرضت لدمار80% في بنيتها التحتية خلال الحرب على داعش عام2017.
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