لجنة مشتركة بين الأردن ولبنان
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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، دعم بلاده للبنان واستقراره، مشيرا خلال زيارته لبيروت إلى التزام عمان بالتنسيق مع كل الجهات لتأمين الاحتياجات اللبنانية.
بدوره شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أهمية الأردن في مشروع استجرار الغاز المصري إلى لبنان، معلنا تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.
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