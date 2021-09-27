الأردن يعلن فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdq2
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، إعادةَ فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل.
وذكرت الوزارة أن القرار يهدف لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، في غضون ذلك، بدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات وزارية موسعة أردنية سورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.