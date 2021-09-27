الأردن يعلن فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، إعادةَ فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل.

وذكرت الوزارة أن القرار يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، في غضون ذلك، بدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات وزارية موسعة أردنية سورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.