غزة.. إعادة الإعمار ستبدأ خلال أيام

قالت وزارة الأشغال في قطاع غزة إن عملية الإعمار ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل، ويقدر الخبراء تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب الماضية والحروب السابقة بمليار دولار.

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