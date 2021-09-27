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غزة.. إعادة الإعمار ستبدأ خلال أيام

أخبار العالم العربي

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قالت وزارة الأشغال في قطاع غزة إن عملية الإعمار ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل، ويقدر الخبراء تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب الماضية والحروب السابقة بمليار دولار.

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