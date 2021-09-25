موازين القوى في الانتخابات الألمانية
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يصوت الألمان اليوم لاختيار أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي في الانتخابات العامة. ويعد الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب والاشتراكي الديمقراطي أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات
وكانت المستشارة الألمــانية /أنغيلا ميركل/ التي هيمنت على المشهد السياسي لأكثر من خمسة عشر عاما، دعت أنصارها إلى التصويت لصالح مرشح حزبها /أرمين لاشيت/.
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