موازين القوى في الانتخابات الألمانية

يصوت الألمان اليوم لاختيار أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي في الانتخابات العامة. ويعد الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب والاشتراكي الديمقراطي أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات

وكانت المستشارة الألمــانية /أنغيلا ميركل/ التي هيمنت على المشهد السياسي لأكثر من خمسة عشر عاما، دعت أنصارها إلى التصويت لصالح مرشح حزبها /أرمين لاشيت/.