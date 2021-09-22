معرض " غاز تك" الدولي في دبي
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انطلقت في دبي فعاليات معرض ومؤتمر / غاز تك- ٢٠٢١/ لدعم قطاع الغاز والهيدروجين، وذلك بمشاركة كبرى شركات الطاقة من مختلف دول العالم ومن ضمنها روسيا.
انطلقت في دبي فعاليات معرض ومؤتمر / غاز تك- ٢٠٢١/ لدعم قطاع الغاز والهيدروجين، وذلك بمشاركة كبرى شركات الطاقة من مختلف دول العالم ومن ضمنها روسيا.
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