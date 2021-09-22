 
مباشر

معرض " غاز تك" الدولي في دبي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc8k

انطلقت في دبي فعاليات معرض ومؤتمر / غاز تك- ٢٠٢١/ لدعم قطاع الغاز والهيدروجين، وذلك بمشاركة كبرى شركات الطاقة من مختلف دول العالم ومن ضمنها روسيا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا