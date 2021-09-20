بغياب حضور شعبي.. بوتفليقة يوارى الثرى

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ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، دون خروج جنازة شعبية.

واقتصرت المراسم على حضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين؛ يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، والسفراء الأجانب المعتمدون.