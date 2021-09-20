بغياب حضور شعبي.. بوتفليقة يوارى الثرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbya
ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، دون خروج جنازة شعبية.
واقتصرت المراسم على حضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين؛ يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، والسفراء الأجانب المعتمدون.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.