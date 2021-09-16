الخارجية السودانية ترحب ببيان مجلس الأمن
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أعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يحفِز بيان مجلس الأمن الأطرافَ على استئناف التفاوض وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
أعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يحفِز بيان مجلس الأمن الأطرافَ على استئناف التفاوض وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
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