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روسيا تستكمل تجاربها على منظومة إس-500

أخبار روسيا

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الانتهاءَ من الاختبارات لأحدثِ منظومة الدفاع الجوي إس-500، وبدء تسليمها للجيش الروسي.

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