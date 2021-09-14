دفعة جديدة من السوريين تغادر مخيم الهول

خرجت دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش بعد سنوات قضوها في المخيم المذكور، عائدين الى مدينة الرقة بضمانات عشائرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تابعوا RT على