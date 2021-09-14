دفعة جديدة من السوريين تغادر مخيم الهول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rac7
خرجت دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش بعد سنوات قضوها في المخيم المذكور، عائدين الى مدينة الرقة بضمانات عشائرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
خرجت دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش بعد سنوات قضوها في المخيم المذكور، عائدين الى مدينة الرقة بضمانات عشائرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.