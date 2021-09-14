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دفعة جديدة من السوريين تغادر مخيم الهول

أخبار العالم العربي

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خرجت دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش بعد سنوات قضوها في المخيم المذكور، عائدين الى مدينة الرقة بضمانات عشائرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

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