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الأحزاب المغربية تستعد ليوم الاقتراع

أخبار العالم العربي

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تواصل الأحزاب المغربية حملاتها في سباق نحو الفوز بمقاعد البرلمان في الثامن من الشهر الحالي. يأتي هذا وسط تخوف من ضعف نسب المشاركة بسبب ظروف جائحة كورونا.

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