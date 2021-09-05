الأحزاب المغربية تستعد ليوم الاقتراع

تواصل الأحزاب المغربية حملاتها في سباق نحو الفوز بمقاعد البرلمان في الثامن من الشهر الحالي. يأتي هذا وسط تخوف من ضعف نسب المشاركة بسبب ظروف جائحة كورونا.

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