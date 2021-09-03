بوتين: الوضع في أفغانستان كارثي

وصفَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضعَ في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية بالكارثي، مشيرا إلى أن جماعات مسلحة تنشط هناك.

وأكد بوتين خلال كلمة في المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك، ضرورةَ تبني قراراتٍ على أساسٍ جماعي، بشأن إضفاء الشرعية على أي قُوى سياسية في أفغانستان.