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درعا.. تصعيد عسكري هو الأعنف منذ شهرين

أخبار العالم العربي

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تشهد مدينة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ أكثر من شهرين، إثر انهيار المفاوضات الخاصة بالتسوية السلمية في حي درعا البلد.

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