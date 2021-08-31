درعا.. تصعيد عسكري هو الأعنف منذ شهرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ib
تشهد مدينة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ أكثر من شهرين، إثر انهيار المفاوضات الخاصة بالتسوية السلمية في حي درعا البلد.
تشهد مدينة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ أكثر من شهرين، إثر انهيار المفاوضات الخاصة بالتسوية السلمية في حي درعا البلد.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.