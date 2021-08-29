على طريق الريسان.. مبادرة ضد الاستيطان
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أطلق نشطاء فلسطينيون مبادرة شبابية تحت اسم "على طريق الريسان" هدفها شق طريق لحماية الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة والاستيطان في جبل الريسان غرب رام الله.
أطلق نشطاء فلسطينيون مبادرة شبابية تحت اسم "على طريق الريسان" هدفها شق طريق لحماية الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة والاستيطان في جبل الريسان غرب رام الله.
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