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على طريق الريسان.. مبادرة ضد الاستيطان

أخبار العالم العربي

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أطلق نشطاء فلسطينيون مبادرة شبابية تحت اسم "على طريق الريسان" هدفها شق طريق لحماية الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة والاستيطان في جبل الريسان غرب رام الله.

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