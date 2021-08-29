الحوالات الخارجية إلى شمال وشرق سوريا
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يرسل المهاجرون من أبناء شمال شرق سوريا يوميا ما لا يقل عن أربعمائة الف دولار اميركي إلى عائلاتهم ما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة لآلاف الأسر السورية.
يرسل المهاجرون من أبناء شمال شرق سوريا يوميا ما لا يقل عن أربعمائة الف دولار اميركي إلى عائلاتهم ما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة لآلاف الأسر السورية.
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