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موفد RT: انفجار عنيف في شارع الشهيد بمنطقة هانغرة على الطريق المؤدي إلى مطار كابل

الحوالات الخارجية إلى شمال وشرق سوريا

أخبار العالم العربي

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يرسل المهاجرون من أبناء شمال شرق سوريا يوميا ما لا يقل عن أربعمائة الف دولار اميركي إلى عائلاتهم ما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة لآلاف الأسر السورية.

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