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دعوات للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

أخبار العالم العربي

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أطلقت مؤسسات حقوقية فلسطينية حملة للمطالبة بالإفراج عند الأسيرة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع للتمكن من وضع وليدها وسط عائلتها وإنهاء معاناتها داخل المعتقل.

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