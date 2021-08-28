دعوات للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك
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أطلقت مؤسسات حقوقية فلسطينية حملة للمطالبة بالإفراج عند الأسيرة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع للتمكن من وضع وليدها وسط عائلتها وإنهاء معاناتها داخل المعتقل.
أطلقت مؤسسات حقوقية فلسطينية حملة للمطالبة بالإفراج عند الأسيرة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع للتمكن من وضع وليدها وسط عائلتها وإنهاء معاناتها داخل المعتقل.
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